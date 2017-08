Grisignano, Mario Balotelli ai 200 all'ora in autostrada

Ennesima incursione veneta per Mario Balotelli, il calciatore, attualmente al Nizza, più noto per le sue avventure fuori dal campo che per le prodezze sportive.



L'attaccante è stato fermato dalla postrada vicentina al distributore di Limenella dopo che gli agenti lo avevano visto sfrecciare ai 200 all'ora tra Padova Ovest e Grisignano e inseguito. Per lui, con la famigerata Ferrari gialle e il fratello in Lamborghini è scattata una multa salata e la decurazione di 5 punti dalla patente.



Nello stesso pomeriggio era stato "paparazzato" a torso nudo, mentre faceva rifornimento a Selvazzano dentro. La serata dei fratelli Balotelli è proseguita al ristorante Al Mulino di Grumolo delle Abbadesse. Nessuna notizia, al momento, su come sia proseguita la serata e sui motivi della gita in terra veneta.