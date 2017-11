A4, perde il controllo dell'auto: conducente miracolato

Poco dopo le ore 9, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia per un’auto alimentata a gpl, andata a sbattere contro il guardrail dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto illeso.

La squadra ha messo in sicurezza la vettura per il recupero da parte del catto attrezzi. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.