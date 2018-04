Grisignano, furgone in fiamme in autostrada: code di sei chilometri

Code di sei chilometri in A4, ma la lunghezza è destinata ad aumentare, per un veicolo in fiamme nel tratto compreso tra Padova Ovest e Vicenza in direzione MIlano. Una sola corsia aperta in autostrada.

L'incendio è scoppiato questa mattina nell'ora di traffico più intenso. Per cause ancora in via di accertamento un furgone ha preso fuoco ed è stato avvolto dalle fiamme all'altezza del casello di Grisignano di Zocco. I pompieri sono intervenuti per spegnere l'incendio. Le operazioni sono ancora in corso. A quanto sembra non si registrano feriti