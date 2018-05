Grisignano di Zocco, ritorno di fiamma mentre accende la stufa: gravissimo 53enne

Le fiamme lo hanno completamente avvolto provocandogli delle ustioni di terzo grado al petto e all'addome. La vittima del terribile incidente è un uomo di 53 anni residente in via Bertinato a Grisignano che verso le 21:30 di giovedì ha provato a ravvivarre la fiamma di una stufa che voleva usare per bruciare dei cartoni usando della benzina.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo ha versato il liquido infiammabile che ha provocato un ritorno di fiamma. Il fuoco ha colpito in pieno il 53enne che, forse a causa dello shock, si è versato innavertitamente addosso la benzina peggiorando quindi la situazione.

Nonostante il trauma il malcapitato ha avuto la prontezza di togliersi la maglietta e a spegnere il fuoco con una canna dell'acqua. A quel punto, nonostante le gravi ustioni, ha chiamato il nipote che l'ha trasportato al San Bortolo dove è stato prima intubato e ricoverato in rianimazione e poi trasferito a Verona, al centro grandi ustionati.