Paura al casello: auto prende fuoco all'improvviso

Un gran spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente della Fiat Punto a benzina - uscito in tempo dalla vettura - che domenica pomeriggio verso le 16:30, ha preso improvvisamente fuoco mentre stava entrando al casello autostradale di Grisignano di Zocco.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco da Vicenza e da Padova che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza il casello. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio. Le operazioni, durate circa un'ora, hanno richiesto la chiusura parziale dell'accesso in autostrada.