Grisignano, appartamento in fiamme: giovane salvato in extremis

Ci sono volute tre ore e 5 automezzi per domare le fiamme che erano divampate all'interno di un appartamento lungo la SR 11 a Barbarano di Grisignano.



I vigili del fuoco hanno salvato un giovane, che è rimasto leggermente ustionato, e impedito che il rogo si estendesse alle attività commerciali sottostanti.



Durante le operazioni di soccorso la strada regionale è rimasta bloccata in quanto occupata dai mezzi di soccorso per circa un’ora. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.



