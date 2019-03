In fin di vita nel parcheggio del locale: è mistero

Sono ora di forte apprensione per la sorte di un 33enne di Rosà, D.D.. L'uomo, qualche minuto prima delle 5 del mattino di domenica, è stato soccorso dagli infermieri del Suem 118 mentre si trovava disteso, riverso a terra, nel parcheggio del locale "Salotto mondano" di Castelfranco Veneto, in via della Borsa. A lanciare l'allarme al 118, alle 4.20 circa, sono stati gli amici del 33enne.

L'uomo, in stato di coma, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna dove si trova attualmente ricoverato: gli è stato riscontrato, dai primi esami clinici, un forte trauma cranico ed il coma etilico.

Lui e gli amici avevano trascorso la nottata in più locali della zona zona. Solo nelle prossime ore sarà possibile sciogliere la prognosi. Nel parcheggio, già all'alba di domenica, si sono recati i carabinieri di Castelfranco Veneto, senza tuttavia trovare elementi utili alle indagini. Fondamentale sarà ora la visione delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona da parte degli investigatori; nei prossimi giorni saranno sentiti alcuni degli amici che erano in compagnia del giovane vicentino.

Impossibile per ora chiarire i contorni dell'accaduto: il 33enne sarà sentito non appena i medici scioglieranno la prognosi e potrà dunque dare la sua versione di quanto avvenuto.

Da Trevisotoday