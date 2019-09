Cade dalla finestra: gravissima una donna

Tragica caduta dalla finestra di una palazzina a in via Fra Matteo a Pozzolo di Villaga. Una donna sarebbe in condizioni gravissime. Il fatto è accaduto alle prime luci dell'alba di giovedì. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem e i carabinieri per ricostruire l'accaduto. Non si conosce ancora la dinamica del grave incidente sulla quale le forze dell'ordine per ora mantengono il più stretto riserbo. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe caduta da un'altezza di circa 5 metri.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)