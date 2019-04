Vinti 2 milioni di euro al Gratta e Vinci

La fortuna tocca il Veneto, a Malo in provincia di Vicenza è stata realizzata una vincita da 2 milioni di euro con il biglietto “Nuovo 50X”. Il biglietto è stato acquistato nel punto vendita di Mirco Crosara e Valentina Ciscato, in Via Bruno Brandellero, 33 a Malo.

“E’ la prima volta che qualcuno si aggiudica un premio così importante nel nostro punto vendita. Non conosco il nome del fortunato vincitore, ma, se capitasse a me, la prima cosa che farei è quella di portare la mia famiglia in viaggio verso una meta tropicale, per goderci del tempo insieme”.

Ha dichiarato Mirco Crosara, titolare del “Bar Aphrodite” di Malo (VI). Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 2 miliardi e 250 milioni di euro in tutta Italia.