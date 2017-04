Vicenza, Verso la Granfondo Liotto: ultimi giorni per le iscrizioni agevolate

Scade il 15 aprile l'iscrizione agevolata alla 19ᵃ Granfondo Liotto in programma a Vicenza il 30 aprile.

L'iscrizione alla quota di 40 euro permetterà inoltre di portarsi a casa un pacco gara composto da una maglia tecnica da ciclista Nalini, un gel energetico pre-gara Volchem ed un “Biglietto Speciale Sport e Turismo” per visitare le maggiori attrazioni turistiche di Vicenza “Città Europea dello Sport 2017”, quali il Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, la Chiesa di Santa Corona, il Museo Naturalistico ed Archeologico, il Museo del Risorgimento e della Resistenza, le Gallerie d’Italia, il Museo Diocesano e il Palladio Museum al prezzo di 7 euro rispetto ai 15 previsti.

Il ritiro dei numeri di gara, la verifica tessere e la consegna dei pacchi gara avverranno sabato 29 aprile dalle ore 15 alle ore 19 e domenica 30 aprile dalle ore 6 alle ore 7.30, con i tesserati a presentarsi al ritiro pacchi gara in possesso di: modulo d’iscrizione, ricevuta del versamento e tessera sportiva, mentre i non tesserati con i primi due sopracitati e l’aggiunta di un certificato medico agonistico per l’attività ciclistica ed il codice etico (scaricabile al link iscrizioni/modulistica).

Il comitato organizzatore si rivolge inoltre a tutti i triathleti tesserati FITRI che desiderano partecipare alla Granfondo Liotto, essi infatti devono necessariamente munirsi di Certificato Medico Agonistico con specificata abilitazione alla Disciplina Sportiva Ciclismo, inviando una copia del certificato al momento dell’iscrizione.

Partenza e arrivo in viale Roma dopo aver affrontato le asperità del mediofondo di 95 km e 1400 metri di dislivello o del granfondo di 130 km e 2300 metri di dislivello.