Tezze sul Brenta, nubifragio nella notte: decine di alberi caduti

Fulmini e violenti temporali su tutta la pianura. Come previsto il maltempo si è abbattuto sul vicentino nella notte tra sabato e domenica, colpendo in maniera più virulenta la zona pedemontana.

A Tezze sul Brenta, nel bassanese, i vigili del fuoco sono stati impegnati fin dalla mezzonotte per liberare le sedi stradali dalla numerose piante cadute. In via San Luigi la Renaul 4 guidata da un 54enne di Bassano è stata investita da un cedro mentre stava percorrendo la via. I pompieri sono intervenuti durante l'acquazzone per liberare l'uomo uscito fortunatamente illeso dalla vettura.

In molte vie, auto bloccate e strade allagate ma sopratutto alberi di medio e alto fusto divelti, la cui rimozione ha tenuto impegnata la centrale operativa di Bassano del Grappa anche durante la mattina di domenica.

A Rosà in via in via del Colosseo una pensilina metallica è finita sui cavi di media tensione impegnando la squadra dei volontari di Thiene in supporto ai vigili del fuoco e tecnici dell’enel per la messa in sicurezza della linea aerea.

DOMENICA A RISCHIO TEMPORALI

Sabato è stata la giornata più calda dell'anno, con temperature che hanno sfiorato i 35 gradi. Le previsioni di Serenissima Meteo per la giornata di domenica sono di instabilita' sulle zone montane con rovesci, grandine e temporali localmente intensi sopratutto nel pomeriggio.



