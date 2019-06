Tempesta di grandine sull'Altopiano: black-out e alberi caduti

Alberi caduti sopra le linee elettriche e conseguente black-out, macchine danneggiate e una strada interrotta. È questo il bilancio della violenta grandinata che nel pomeriggio di mercoledì ha colpito la pedemonatana vicentina e la zona sud dell'Altopiano di Asiago, tra i comuni di Lusiana Conco e di Marostica.

Il temporale si è scatenato verso le 16 con forte volate di vento e pioggia battente che poi si è trasformata in grandine. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberale una strada tra Fontanelle e Gomarolo dove quattro alberi erano caduti sulla careggiata. In contrà Topi, invece, energia elettrica interrotta fino al ripristino avvenuto un paio di ore dopo.