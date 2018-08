Bimbo finisce sotto la motozappa: dita del piede amputate

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di giovedì in via Ca Vecchia a Grancona, frazione della Val Liona. Un bambino di otto anni è finito con il piede sotto a una motozappa in movimento, subendo l'amputazione delle dita.

Il piccolo è stato soccorso dai sanitari del Suem immediatamente allertati ed è stato successivamente portato con l'elisoccorso all'ospedale di Verona dove verrà probabilmente sottoposto a una delicata operazione per il ripristino del piede menomato. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

