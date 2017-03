Grancona, incendio devasta legnaia: gravi danni alla casa

L'incendio divampato dalla legnaia ha presto intaccato anche la casa e i danni provocati dalle fiamme sono ingenti: il tetto è andato in gran parte distrutto.



Diverse squadre di vigili del fuoco sono intervenute alle 5 di venerdì mattina in via Monte a Grancona e hanno lavorato fino a mattinata inoltrata per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. L'abitazione è completamente inagibile.