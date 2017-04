Gran Fondo Liotto: modifiche alla viabilità

La diciannovesima edizione della manifestazione ciclistica, organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Team Granfondo Liotto in collaborazione con l'assessorato alla formazione,inizierà alle 8.30 con arrivo dei primi partecipanti intorno alle 11.

I ciclisti, da viale Roma, raggiungeranno viale Dalmazia, viale X Giugno (pontara Santa Libera), viale Risorgimento, piazzale Fraccon, Borgo Berga, viale Riviera Berica, strada delle Grancare fino all’uscita dal territorio comunale per raggiungere Arcugnano e successivamente i comuni attraversati dalla gara. I partecipanti rientreranno in città da via Breganzola per proseguire in viale Sant’Agostino, via Vaccari, via Rossi, via Ferreto de’ Ferreti, viale Verona, corso SS. Felice e Fortunato, piazzale De Gasperi fino a viale Roma, dove si concluderà la gara.

I percorsi della Granfondo - mediofondo di 95 chilometri con 1400 metri di dislivello; granfondo di 130 chilometri con 2300 metri di dislivello - sono attesi ed affascinanti.

I partecipanti potranno ritirare i numeri di gara, con la verifica delle tessere e la consegna dei pacchi gara, sabato 29 aprile dalle 15 alle 19 e domenica 30 aprile dalle 6 alle 7.30.

La Granfondo Liotto è una dei numerosi eventi che hanno dato a Vicenza l’opportunità di essere designata “Città europea dello sport 2017”. Quest’anno l’assessorato alla formazione, in collaborazione con l’assessorato alla crescita, offrirà ai partecipanti l’ingresso musei cittadini con un biglietto ridotto.

Modifiche alla viabilità