Gran Concerto di San Silvestro a Vicenza

ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO

FEDERICO GUGLIELMO violino e direzione

conduce ELISA SANTUCCI



musiche di HÄNDEL, MOZART, ROSSINI, ROTA E DELLA FAMIGLIA STRAUSS



Federico Guglielmo, figlio d’arte, dirige la OTO nel tradizionale Gran Concerto di San Silvestro. Un evento, come di consueto, raffinato ed elegante condotto dalla giornalista televisiva Elisa Santucci.

Si parte dai gioiosi brani di corte scritti nella seconda metà del Settecento da Händel (per i reali fuochi d’artificio) e Mozart (per i balli di carnevale del teatro di corte). Poi tocca a due grandi italiani: Rossini e il premio Oscar Nino Rota.

La seconda parte della serata è tutta dedicata alla dinastia viennese degli Strauss: che fine anno sarebe senza i Valzer, le Mazurke di Johann padre e figlio e di Josef Strauss?

Al termine del concerto panettone e brindisi per tutti nel foyer del Teatro.



BIGLIETTI:

intero euro 50

ridotto over65 euro 40

ridotto under30 euro 20

in vendita presso la biglietteria del Teatro Comunale (tel. 0444 324442 / biglietteria@tcvi.it), la sede dell’Orchestra del Teatro Olimpico (tel. 0444 326598 / segreteria@orchestraolimpico.it) e online sul sito www.tcvi.it