Scivola sulle rocce e batte la testa: grave vicentina in vacanza sui fiordi

La vacanza in Norvegia si è trasformata in un dramma. Una pensionata vicentina di 73 anni, Giuseppina Marchiorato, residente in zona Saviabona a Vicenza, sarebbe caduta durante una passeggiata sbattendo la testa contro una roccia. Soccorsa dai medici, è stata ricoverata all'ospedale di Tromso con un trauma cranico in terapia intensiva.

Secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza l'incidente è accaduto nella mattinata di mercoledì. La pensionata, partita la scorsa settimana, era in crociera con la sorella tra i fiordi norvegesi per una vacanza. Ieri le due vicentine avevano partecipato a un'escursione su un punto panoramico quando Giuseppina avrebbe perso l'equilibrio a causa di una scivolata. I famigliari, avvisati, si stanno organizzando per raggiungerla.