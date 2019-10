Incidente in Norvegia, non migliorano le condizioni della 73enne vicentina

Nel luglio scorso, durante un’escursione sui fiordi della Norvegia, la 73enne vicentina Giuseppina Marchiorato, era scivolata e aveva battuto la testa finendo all'ospedale di Tromso in gravi condizioni.

Oggi, a tre mesi di distanza, come riporta Il Giornale di Vicenza, la donna è ancora in coma e i parenti vorrebbero riportarla in Italia, ma il quadro clinico attuale non le consentirebbe un trasferimento.