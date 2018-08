Giro di vite sul degrado, 100 controlli in 2 mesi: "Presto le telecamere"

“Dal 10 giugno ad oggi è già pari a un centinaio il numero di controlli effettuati dalle pattuglie antidegrado della polizia locale nella zona calda tra le vie Allende, Gandhi, Adenauer e Farini. Nel 20 per cento dei casi gli interventi hanno portato a identificazioni, segnalazioni, allontanamenti, denunce. Grazie a questi controlli quasi quotidiani della polizia locale è stata recuperata droga, sono state sanzionate persone che consumavano alcol nelle aree verdi, sono stati identificati stranieri senza fissa dimora, sono stati attivati interventi di pulizia. Il degrado non si sconfigge in due mesi. Per risultati duraturi ci vorrà tempo. Ma il nostro impegno è massimo e questo tema rappresenta la nostra priorità”.

Alla notizia dell'ennesima operazione compiuta dalla polizia locale lungo il viale pedonale di via Allende (un ventenne del Gambia senza fissa dimora denunciato ieri pomeriggio per resistenza e detenzione di un involucro di marijuana che nascondeva negli slip), il sindaco Francesco Rucco ha voluto fare il punto della situazione direttamente sui luoghi dei controlli, incontrando anche i residenti e raccogliendo le loro segnalazioni. Al sopralluogo ha partecipato anche il consigliere comunale Nicolò Naclerio.

Ringraziando gli agenti per la preziosa attività, il sindaco ha descritto in che modo l'amministrazione comunale intende procedere, all'interno delle sue competenze e confidando nell'indispensabile collaborazione delle altre forze di polizia.

“Nell'ambito di un investimento di 70 mila euro già deliberato – ha detto Rucco - installeremo a breve due nuove telecamere di videosorveglianza in via Allende e via Gandhi, per affiancare l'attività di controllo svolta sul posto dalla polizia locale, che conto peraltro di potenziare con l'arrivo di nuovi agenti. Ho chiesto inoltre interventi specifici di potatura delle piante, in modo che le fronde non ostacolino l'illuminazione pubblica. Infine, per consentire alle auto delle forze dell'ordine di intervenire con rapidità anche lungo il vialetto pedonale di via Allende, sono stati rimossi un cassonetto della carta su viale Verona e alcuni archetti dissuasori”.

Gli interventi in via Allende e nelle zone limitrofe

Ieri pomeriggio alle 15.50 una pattuglia antidegrado è intervenuta lungo il vialetto pedonale Allende. Mentre gli agenti stavano controllando cinque stranieri seduti sulle panchine, una sesta persona si è allontanata rapidamente in bicicletta verso viale Verona. Fermato poco dopo, il giovane non ha voluto fornire le proprie generalità e nel frattempo è sembrato volersi disfare di qualcosa nascosto nei pantaloni. Perquisito malgrado il tentativo di divincolarsi, gli è stato trovato negli slip un involucro di marijuana. Portato in caserma, l'uomo è stato identificato come B.L., nato in Gambia nel 1995, senza fissa dimora, e denunciato per rifiuto di dare le proprie generalità, resistenza e detenzione di sostanze stupefacenti.

Anche nel pomeriggio di giovedì 14 agosto una pattuglia antidegrado della polizia locale aveva controllato le aree verdi delle vie Allende e Gandhi, identificando cinque extracomunitari: in quell'occasione non erano state accertate violazioni al regolamento di polizia urbana, ma a terra, in via Gandhi, era stato rinvenuto un involucro di plastica contenente marijuana del peso di circa 5 grammi.

Queste ultime due operazioni vanno a sommarsi ai 37 controlli eseguiti dall'insediamento della nuova amministrazione ad oggi tra le vie Allende, Adenauer e Gandhi, di cui 11 con esito positivo che hanno prodotto complessivamente 36 identificazioni, 3 sanzioni per consumo di alcol, 1 sanzione per presenza non consentita e il recupero di due biciclette rubate.

Poco lontano, ovvero tra le vie Farini, del Mercato Nuovo e all'interno del parco Fornaci, nello stesso periodo le pattuglie antidegrado hanno eseguito altri 59 controlli, di cui 12 hanno portato, complessivamente, all'identificazione di 46 persone e a 4 sanzioni per consumo di alcol.

Operazione del 14 agosto a Campo Marzo

Nel pomeriggio del 14 agosto la pattuglia antidegrado è intervenuta anche a Campo Marzo, dove sono stati identificati cinque extracomunitari che consumavano bevande alcoliche all'interno del parco, violando il regolamento di polizia urbana: i cinque sono stati sanzionati e le bevande sono state sequestrate. Si tratta di uomini tra i 20 e i 30 anni: uno è già noto alle forze dell'ordine, tre sono in regola con il permesso di soggiorno e provengono da Romania e Ghana, uno è un richiedente asilo del Ghana, mentre il quinto proviene dal Marocco.