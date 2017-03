Precipita dalla finestra del bagno e muore

La disgrazia, riferisce Il Giornale di Vicenza, è avvenuta verso mezzanotte e mezza di martedì al quarto piano della palazzina al civico 57 di via Cesare Battisti in frazione Maglio di Sopra. L'uomo avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto nel vuoto per una quindicina di metri.

La moglie Ubaldina DeMunari, 87 anni, stava dormendo e risvegliandosi ha cercato inutilmente il marito. A dare l’allarme è stato nella notte un residente, che ha notato il corpo a terra. Il pm ha disposto che venga eseguita l’autopsia sul corpo dell’anziano, ma l'uomo soffriva da tempo di disturbi visivi e della percezione e già in passato era stato accompagnato al pronto soccorso per le conseguenze di alcune cadute in casa.