Giovani col Rang rover di mamma in piazza Araceli "aggrediti" dai senza tetto

GIovedì sera, tre ragazzi, a bordo del Rang Rover della madre di uno di loro, si sono recati in piazza Aracelli dove, secondo la ricostruzione dei fatti fornita agli agenti di polizia, sarebbero stati aggrediti più volte da alcuni senza tetto.

In particolare, un indiano, avrebbe rigato loro l'auto. Fatti che sono stati ricostruiti in maniera diversa dal clochard in questione il quale avrebbe dichiarato che la vittima dell'aggressione sarebbe stato lui in quanto i ragazzi gli avrebbero lanciato addosso dei petardi.

E' quindi utta da chiarire la vicenda dei tre, vittima o aggressori?