Giovane vicentina violentata a Barcellona: condannato lo strupratore

Cinque ani di reclusione e 200mila euro di risarcimento. È questa la sentenza del tribunale iberico nei confronti dello spagnolo 33enne Mohamed El Chaikri che nel 2012 violentò una giovane vicentina in vacanza a Barcellona con la sorella. Secondo quanto riferisce Il Giornale di Vicenza lo strupratore sarebbe già in carcere.

L'orrore si è consumato in discoteca nella notte tra il 31 aprile ed il primo maggio. L'uomo aveva afferrato la vicentina nell'antibagno e l'ha trascinata nel cortile sul retro del locale, dove l'ha stuprata tra i cassonetti. La violenza, nella sua crudezza, era stata descritta dalla giovane vittima nella denuncia sporta alle autorità catalane. La vicentina, allora sulla trentina, residente in città e impiegata pubblica, ha spiegato di aver dato la borsetta alla sorella e di essersi recata in bagno. Appena entrata nell'antibagno, la giovane si è trovata di fronte un ragazzo che l'ha fissata. Soccorsa dalla sorella, la vittima era stata ricoverata nella città catalana per due giorni.