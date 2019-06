Precipita da un palazzo in Thailanda: mistero sulla morte di un Vicentino

Un telo bianco che copre il corpo di un uomo sfracellato al suolo; una tenda allestita dalla polizia scientifica nella piazzetta di un centro commerciale lungo la spiaggia di Pattaya, a Chonburi in Thailanda. Sotto a quel telo, Gianluigi Broccardo, 57 anni, nato a Thiene e residente a Schio, che ha perso la vita cadendo dal sesto piano del palazzo "Central Festival Pattaya Beach". È questa la scena della tragedia che ha visto come vittima un neo-pensionato vicentino.

Secondo quanto riportato da un giornale locale - MGR online - verso le 14:30 di giovedì 20 giugno la polizia della nota località balneare thailandese è interventa sul luogo della tragedia per un "uomo caduto dalla parte anteriore dell'ascensore di vetro del centro commerciale". lasciando intendere che si tratta di un gesto volontario.

La vicenda ha però molti lati oscuri sui quali le autorità locali stanno indagando. Broccardo, che si era recato in Thailanda per un viaggio dopo la raggiunta pensione, è stato trovato con addosso solo un paio di pantaloncini gialli e senza portafoglio. In tasca solo il passaporto che ha permesso l'immediato riconoscimento. Il 57enne sarebbe morto per le numerose fratture al collo, alla testa e agli arti causate dalla caduta fatale. La polizia thailandese, secondo il quotidiano coconuts.co, ha raccolto le testimonianze di molti passanti che hanno riferito di aver visto l'uomo volare - forse saltare - dal palazzo.

Molti elementi, come la mancanza del portafoglio, farebbero però pensare a una rapina con omicidio. Il centro commerciale è stato scena, negli ultimi anni, di altri tre fatti di sangue. Proprio Il mese scorso, un uomo bianco di mezza età, è caduto da oltre una barriera all'interno dell'edificio. Un volo di sei piani in mezzo alla folla che gli è risultato letale. Tre anni fa, un francese di 71 anni è ha perso la vita cadendo sempre dal sesto piano e solo pochi mesi prima, la stessa sorte è successa a un altro straniero.

Dopo il rilievi il corpo di Broccardo è stato portato all'ospedale di Banglamung per l'autopsia. La polizia locale, che ha aperto un'inchiesta sulla disgrazia, ha contattato l’ambasciata italiana che a sua volta ha avvisato i famigliari e i carabinieri di Schio.