Manager muore in montagna: fatale la caduta di massi

Dramma domenica intorno alle 17 lungo le pendici del Lagorai in Trentino, a Bieno e Pieve Tesino ai piedi del monte Castelletto e del Cimon dela Rava. Una tranquilla escursione in montagna tra amici si è infatti trasformata in una giornata da dimenticare dopo che un masso, caduto da un costone su un sentiero per famiglie, è caduto a valle colpendo in testa un 56enne trevigiano, ferendolo a morte.

La vittima è Gianfranco Burlini, ingegnere e manager della Forgital Italy a Velo D'Astico nel Vicentino,, era residente a Paese ed era amante della montagna e delle escursioni. L'uomo si era da poco fermato per riposarsi ad una quota di 1480 metri circa, tra malga Fierollo di Sotto e malga Rava di Sotto, quando il masso lo ha colpito all'improvviso, scaraventandolo in una scarpata vicino. Immediata la chiamata ai soccorsi, arrivati in breve tempo sul posto con l'elisoccorso del Soccorso Alpino, ma a nulla sono valsi purtroppo i tentativi di rianimare il 56enne, morto sul colpo.

(Fonte: Trevisotoday)