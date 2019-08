Lutto nel mondo dell'economia vicentina: addio a Giancarlo Ferretto

Se n'è andato nella serata di venerdì Giancarlo Ferretto, morto a 84 anni dopo una lunga malattia. L'imprenditore è stato un vero e proprio pioniere dell'impresa vicentina, nonchè presidente dell'Associazione Industriali dal 1975 al 1983 e di Confindustria Veneto dal 1984 al 1990. Tra i suoi incarichi si ricordano la vicepresidenza della Banca Popolare di Vicenza, la guida del Cuoa di Altavilla e, negli ultimi anni, della Fondazione San Bortolo, di cui è stato presidente e socio fondatore.

Figura storica dell'imprenditoria berica, Ferretto ha fondato il gruppo Armes, poi Ferretto Group, società specializzata nella produzione di sistemi automatici di immagazzinamento. Con la Fondazione San Bortolo, il manager si è prodigato per garantire all'ospedale cittadino dei macchinari medici d'avanguardia, acquistati attraverso iniziative e attività di raccolta fondi. Lascia la moglie e tre figli.

«A nome della città di Vicenza, ringrazio di cuore Giancarlo Ferretto per tutto quanto ha fatto per la nostra comunità e mi stringo alla famiglia in questo momento di grande dolore»

Così il sindaco Francesco Rucco, che ricorda l'imprenditore:

«Vicenza perde una figura di spicco, un grande uomo da un punto di vista imprenditoriale ma anche a livello umano e sociale. Il commendatore Giancarlo Ferretto ha rappresentato al meglio il modello industriale capace e di successo, impegnato in modo impeccabile nella sua azienda ma anche punto di riferimento per i colleghi vicentini e veneti, essendo stato il loro presidente per tanti anni. Allo stesso tempo era un uomo di grande sensibilità verso la scuola, la cultura e la sanità. Negli ultimi anni il suo impegno come presidente della Fondazione San Bortolo ha favorito una costante e considerevole raccolta fondi che ha consentito l'acquisto di costose attrezzature mediche al servizio del nostro ospedale».