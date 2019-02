Tramortiti dalla cannabis nella villa sexy: "Erano in paranoia"

I miei ospiti si sono intossicati con olio d'oliva alla cannabis prodotto dalla sottoscritta per uso personale, ricreativo e medico. Gli ospiti si sono serviti dell'olio da soli senza chiedere permesso. Da parte mia ho sbagliato a non applicare etichetta esplicita alla bottiglia d'olio e lasciare l'olio nello stesso armadio della pasta e del riso. I ragazzi intossicati, dopo avermi informata di non sentirsi bene, sono usciti al freddo in giardino perchè in paranoia. Li ho invitati ad entrare e stendersi, ma dopo alcuni minuti non li ho più visti in giardino. Faceva molto freddo, sono uscita sulla strada per vedere di raggiungerli, senza successo, mi sono preoccupata e mi sono autodenunciata.

Ho chiamato i carabinieri e ho spiegato che i ragazzi erano usciti senza cappotti, ne' telefono e in paranoia, condizione mentale irrazionale. Sono stati ritrovati dopo poche ore all'ospedale dai carabinieri da me allertati. Non voglio minimizzare, ma non ero preoccupata per l'intossicazione; di marijuana non è mai mai mai morto nessuno. Ero preoccupata per eventuale incidente dovuto al freddo o al loro scarso equilibrio e/o condizione mentale alterata.

Il giorno dopo i ragazzi sono venuti a prendere le loro valigie, accompagnati dai carabinieri e hanno cambiato hotel. I carabinieri hanno sequestrato altre 2 bottiglie di olio meraviglioso. Non sono accusata di spaccio perchè NON ho offerto biscotti alla cannabis che stavo preparando quando gli ospiti sono arrivati.

Sono accusata art 73 dpr 309/90 detenzione di stupefacenti. Sono assistita da ottimo legale.

Dovrò dimostrare che uso cannabis come medicinale per curare mio PTSD come sopravissuta a stupro e sequestro di persona. Ho 60 anni, consumo regolarmente cannabis da quando ne ho 14 e questa è la prima volta che ho avuto problemi con la legge. Spero di aver chiarito. Sono ovviamente per completa legalizazione della cannabis in Italia, sarebbe grande fonte di ricchezza.