In occasione del VicenzaPride... Il convegno degli ultraconservatori

Si terrà sabato 15 giugno a Vicenza il convegno dal titolo “Famiglia? Nessun dubbio”, evento promosso dal Movimento Italia Sociale Vicenza, in collaborazione con le associazioni Nova Civilitas e Christus Rex. L’incontro, aperto al pubblico, vedrà quale principale relatore l’avvocato Gianfranco Amato, strenuo difensore della Famiglia tradizionale ed oppositore delle teorie gender, presidente dell’organizzazione “Giuristi per la Vita”, fondatore dell’associazione “Nova Civilitas”, editorialista, collaboratore di riviste e quotidiani, autorevole voce nel campo della bioetica, reduce dalla partecipazione al recente “Congresso Mondiale delle Famiglie” di Verona.

L’iniziativa, con sede prevista all’Hotel De La ville, in viale Verona, inizierà alle 15.30, mentre, a pochi passi, in centro città, sarà in corso il Gay Pride.

Proprio per prendere le distanze dalla parata arcobaleno e dalle contenuti che essa propaganda, gli organizzatori hanno deciso di dare vita al convegno nello stesso giorno del Vicenza Pride 2019.

“Scopo dell’incontro – dichiara Gian Luca Deghenghi, responsabile del Mis Vicenza ed organizzatore – è quello di riportare al centro dell’attenzione generale il valore e l’unicità della Famiglia, quella vera, che da sempre è riconosciuta come tale ed è nucleo fondamentale della nostra società. Quella Famiglia che ormai siamo costretti a difendere, a distinguere con termini quali tradizionale o naturale, a causa dell’attacco massiccio che le viene strumentalmente portato da vari fronti. Associazioni LGBT, Sinistra, pseudo-intellettuali schierati, media e mezzi di informazione allineati stanno conducendo da tempo una campagna assillante pro-gender e contro la Famiglia a tutti i livelli, che giunge ad invadere pericolosamente anche il sistema educativo nazionale a partire dalle scuole dell’infanzia. Per questi motivi si impone una reazione al Vicenza Pride da parte di quanti non intendono restare inerti di fronte ai messaggi socialmente devastanti che si celano dietro il paravento festoso e colorato della manifestazione. A tal fine il nostro appuntamento darà spazio e voce a chi si schiera senza compromessi contro certe visioni confuse e distorte della sessualità, del genere e della famiglia.”

Matteo Castagna, responsabile del circolo Christus Rex Traditio, aggiunge: "Christus Rex denuncia da almeno vent'anni il tentativo da parte di forze anti-cristiane e anti- italiane di distruggere la Famiglia per sovvertire l'Ordine naturale e favorire la sostituzione etnica mondialista, sfruttando la denatalità sempre crescente. Per sottolineare questi temi sarò presente tra i relatori all’iniziativa pro-Famiglia del 15 giugno a Vicenza .”