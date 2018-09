Gang saccheggia una casa e un bar: 21enne inseguito e arrestato

Assalto dei banditi in un'abitazione e un bar tabacchi nella notte tra domenica e lunedì con il bilancio di un arresto da parte dei carabinieri. Il raid è avvenuto a Schio tra la frazione Poleo e via Rovereto.

È qui che un cittadino, dopo aver sentito dei rumori provenienti dal “Lucky Bar” ha chiamato il 112. I carabinieri, arrivati nei pressi della tabaccheria, hanno intravisto alcuni individui che si allontanavano mentre uno di loro si attardava all’interno del locale, arraffando gli ultimi pacchetti di sigarette.

L’uomo, riconosciuto in Alexei Garaba, moldavo 21enne domiciliato a Schio, ha tentato la fuga a piedi scaraventando a terra il carabiniere che tentava di bloccarlo. Il militare, dopo essersi rialzato, ha iniziato a inseguire il malvivente catturandolo poco dopo. Dagli accertamenti è risultato che la banda era penetratra poche ore prima all’interno dell’abitazione di un cittadino della frazione Poleo, riuscendo ad impossessarsi di orologi, cellulari, monili in oro e delle chiavi di una Fiat Sedici con la quale il gruppo di ladri si è allontanato per assaltare il bar-tabacchi.

Garaba è stato quindi arrestato per rapina, furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Condotto presso il carcere di San Pio X è ora a disposizione della magistratura. Alle vittime è stata riconsegnata la refurtiva rinvenuta mentre sono in atto accertamenti ed indagini per risalire all’identità degli altri malviventi, presumibilmente già precedentemente individuati attraverso controlli preventivi effettuati dai carabinieri nel centro cittadino.