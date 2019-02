Palazzina in fiamme: tre famiglie evacuate

Un quarto d’ora dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cime a Gambellara per un l’incendio di un tetto di un’abitazione di un residence. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le fiamme sono divampate nel tetto ventilato di una abitazione su due livelli, posizionata centralmente, probabilmente innescate da una canna fumaria e subito estesesi alla porzione di abitazione adiacente. Le squadre dei Vigili del fuoco arrivati da Lonigo, Arzignano, Caldiero e Verona, con sette automezzi e ventuno operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento della parte del residence “ai ciliegi” che occupa altri sei alloggi.

Danni ingenti alla parte alta delle due abitazioni coinvolte, che sono state interdette anche per i danni strutturali subiti. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e messa in sicurezza di tutta la struttura sono terminate questa mattina all’alba con il rientro delle squadre nelle sedi di servizio.