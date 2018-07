Blitz della guardia di finanza in azienda: sequestrate 600 tonnellate di rifiuti

Erano andati in quella ditta per una verifica di routine e hanno scoperto 587 tonnellate di rifiuti, alcuni dei quali potenzialmente pericolosi per la salute. E così la guardia di finanza di Arzignano ha fatto scattare i sigilli alla discarica denunciando i due titolari con l'ipotesi di violazione della normativa ambientale. Il blitz è scattato nei giorni scorsi in un'azienda di viale Europa a Gambellara.

Visto l'incompatibilità dei rifiuti con l'attività svolta della ditta, che attualmente le fiamme gialle stanno passando al setaccio, le ipotesi degli inquirenti è che ci sia un legame con la criminalità organizzata campana. Magazzino e piazzale dell'azienda sono stati sequestrati e i sigilli sono scattati su più di 400 pallets di materiali assimilabili ai rifiuti e su di un macchinario. I rifiuti sarebbero per la maggior parte di scarti di lavorazione di materiale plastico ma anche di contenitori di vernici in polvere, che potrebbero essere pericoli per la salute.

Secondo una prima ricostruzione gli indagati non avrebbero la documentazione della tracciabilità del materiale che sarebbe presente in ditta da più di un anno. Il sospetto della procura è di trovarsi di fronte a un deposito abbandonato dalla provenienza misteriosa, la cui origine è tutta da chiarire. In tal senso potrebbe essere chiesto la perizia sui rifiuti da parte di un consulente.