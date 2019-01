Incendio al tetto di un'abitazione: paura per una famiglia

Da poco dopo le 17 di venerdì i vigili del fuoco sono impegnati in via Col Fuste a Gallio per l’incendio di un tetto probabilmente innescato da un camino.

Le squadre arrivate da Bassano, Vicenza e successivamente da Asiago hanno iniziato a operare per lo spegnimento della copertura dell’edificio di tre piani.

L’incendio è stato circoscritto e sono ora in corso le operazioni di bonifica dell’incendio per scongiurare eventuali focolai. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco termineranno nella notte.