Gallio, gregge sbranato dai lupi

Nella tarda serata di mercoledì alcuni lupi hanno attaccato un gregge di pecore, lasciando sul terreno numerosi animali sbranati. Il fatto è avvenuto sull'Altopiano, nel territorio di Gallio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati dal pasatore, per trarre in salvo due ovini che erano scivolati in un laghetto per fuggire e non riuscivano più a risalire.