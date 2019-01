Trasportano a mano la refurtiva fino in autostrada e si dileguano

I carabinieri della Compagnia di Vicenza, all'una e mezza di questa notte, sono intervenuti a Altavilla Vicentina, in via Retrone 29, presso la sede della ditta TNT TRACO, specializzata in spedizioni, dove era stata segnalata poco prima l’attivazione del sistema di allarme.

Sul posto i militari constatavano che ignoti, dopo aver danneggiato una delle porte di ingresso, si erano introdotti nel capannone, asportando vari scatoloni, in corso di quantificazione, alcuni dei quali contenenti delle bici, dileguandosi poi a piedi verso la vicina autostrada A4 Venezia – Milano, dove ad attenderli vi era il veicolo utilizzato per la fuga.

Il danno è in corso di quantificazione. Le indagini sono condotte dai militari della Stazione di Altavilla e del Nucleo Operativo della Compagnia; al vaglio anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per acquisire quanti più elementi utili per cercare di identificare gli autori.