Spesa "gratis" al Tigotà: ladre bloccate da carabinieri in pattugliamento

Nel pomeriggio di giovedì, i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Thiene, nel corso di un servizio di pattugliamento nella zona commerciale in via Marconi, hanno denunciato èer furto in concorso due ladre che – dopo essersi aggirate tra gli scaffali del supermercato Tigotà – avevano deciso di fare la spesa “gratis”, appropriandosi di diversi prodotti per l’igiene senza passare dalle casse.

Le due donne, una 57enne e una 43enne di etnia sinti, residenti nel bassanese e già note alle forze dell’ordine, non avevano fatto i conti con la pattuglia dei carabinieri che si trovava proprio nel parcheggio antistante per i controlli.

I militari infatti hanno notato una donna che tentava di nascondersi dietro un’autovettura mentre la sua complice, che pensava di farla franca, avvistati i militari è rientrata nel supermercato con indifferenza. Piacevole sorpresa per la direttrice del supermercato che, notato il tempestivo intervento dei carabinieri, non si era ancora accorta della merce trafugata dagli scaffali.