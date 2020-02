Furto di televisori al Grifone: ladri incastrati dalla telecamere

Alla fine di novembre dello scorso anno i caraninieri di Bassano del Grappa, avvisati dal personale di sicurezza, sono intervenuti all centro commerciale “Grifone” in quanto tre persone, avevano trafugato 4 televisori e si erano allontanate in auto, facendo perdere le loro tracce. Le indagini dei militari, anche attraverso le immagine delle telecamere di sorveglianza, hanno portato nei giorni scorsi alla denuncia di due donne e un uomo.

I carabinieri hanno raccolto testimonianze sia dal personale di vigilanza presso l’esercizio pubblico sia di alcuni testimoni oculari e del personale addetto alle vendite. Dopo aver provveduto ad acquisire le riprese degli impianti di videosorveglianza esistenti i militari hanno indirizzato le indagini su F.S., italiana 37enne pluripregiudicata per reati specifici. Attraverso ulteriori accertamenti gli operatori dell'Arma sono poi risaliti alle figure di F.D., italiana 30enne e B.F., italiano 52enne, entrambi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Dopo le perquisizioni domiciliari finalizzate alla ricerca dei corpi di reato e di ogni fonte di prova utile al procedimento penale in corso, i militari hanno infine raccolto elementi che fanno ritenere i tre responsabili del furto dei televisori, dei quali non risulta nessuna traccia. I tre sono stati denunciati in stato di libertà per furto.