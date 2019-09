Colpo da 2800 euro in tabaccheria: ladro immortalato dalle telecamere

Un maxi colpo da 2800 euro, messo a segno in pochi minuti all'interno della tabaccheria Migliore-Bartolomeo nella centralissima piazza delle Erbe a Vicenza. A commetterlo, da quanto risulta dalle immagini delle telecamere di sorveglianza interne al negozio, un individuo di probabile origine asiatica sulla qui identificazione stanno lavorando le forze dell'ordine.

Il furto è avvenuto domenica sera verso le 19. All'interno della tabaccheria si trovavano in quel momento il proprietario, la moglie, la figlia e la nuora. Quest'ultima aveva lasciato la borsetta su uno sgabello della sala slot che si trova in fondo al corridoio del negozio, in una stanza separata. A un certo punto, come si vede dalle immagini delle telecamere, entra un uomo che risponde al telefonino e si mette a giocare con le slot machine. In seguito, rapidamente, apre la cerniera della borsetta, sfila il portafoglio e poi la richiude, andandosene indisturbato con il bottino.

Il colpo dura appena pochi minuti, senza che nessuno si accorga di niente. All'interno del portafoglio rubato oltre ai documenti c'erano ben 2800 euro in banconote di piccolo taglio che la proprietaria della borsa, la nuora del titolare della tabaccheria, doveva versare allo sportello automatico della banca. Alla vittima del furto non è rimasto altro da fare che presentare denuncia.