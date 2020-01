Furto al supermercato: nei guai una coppia 

I carabinieri della stazione di Sossano, il 26 gennaio scorso, hanno denunciato in stato di libertà alla procura della repubblica presso il Tribunale di Vicenza per furto aggravato in concorso, J.C, 41enne residente a Barbarano Mossano e S.L, 39enne residente a Noventa Vicentina, entrambi di nazionalità albanese.

Gli indagati sono stati individuati dal personale del supermercato Prix di Barbarano Mossano poco dopo aver sottratto generi alimentari del valore di 50 euro. I dipendenti hanno chiamato i carabinieri. I militari dell’Arma al loro arrivo hanno recuperato la refurtiva e restituita al personale del supermercato. I due responsabili al termine delle formalità di rito sono stati rimessi in libertà.

L’Autorità Giudiziaria berica sulla scorta dell’informativa di reato valuterà i conseguenti provvedimenti da adottare nei loro confronti.