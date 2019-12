Furto con strappo, avvicina un uomo e lo deruba: denunciata 21enne

Aveva messo in atto un furto con strappo, ma dalla descrizione del derubato gli agenti della polizia locale sono velocemente risaliti alla ladra, che è stata riconosciuta dalla vittima e denunciata. I fatti sono accaduti sabato pomeriggio verso le 15 nei pressi di Ponte Furo.

Qui A.M., tossicodipendente di 21 anni senza fissa dimora, originaria di Firenze, nota alle forze dell'ordine, ha seguito un uomo di 45 anni e, dopo averlo fermato con una scusa, è riuscita a portargli via 45 euro.

L'uomo, scosso per l'accaduto, ha fermato una pattuglia della polizia locale e ha raccontato i fatti. E' stato quindi accompagnato in comando dove ha formalizzato la denuncia, fornendo una minuziosa descrizione che ha consentito agli agenti di risalire velocemente all'autrice del furto. Individuata verso le 16.45 nei pressi di viale Eretenio, la donna è stata a sua volta portata in comando dove è stata riconosciuta dalla sua vittima.

A. M. è stata quindi denunciata per furto con strappo e, a fronte dei successivi controlli, per non aver ottemperato al "foglio di via" dal territorio comunale di Vicenza emesso dal questore . La refurtiva non è stata recuperata.