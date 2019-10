Derubato mentre va in palestra: via Rolex da 2600 euro

Un'amara sorpesa per un 56enne vicentino che si è accorto della scomparsa del suo Rolex da 2600 euro quando è arrivato nello spogliatoio della palestra. Poco prima, nel parcheggio del Centro Sport Palladio, l'uomo è stato avvicinato da due ragazze che gli hanno chiesto aiuto per trovare lavoro.

Una delle due gli ha consegnato un biglietto con su scitto: «Abbiamo bisogno di lavoro, aiutaci» e gli ha stretto la mano. È stato presumibilmente quello il momento in cui, con molta destrezza, ha sfilato il prezioso orologio dal polso dell'uomo. Quando il 56enne si è accorto del furto le ragazze erano ormai già sparite dalla circolazione e all'uomo non è rimasto altro che fare denuncia in questura.