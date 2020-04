Dimentica il portafogli sul bancone e glielo rubano: ladro incastrato dalle telecamere

Un 49enne residente a Nantp è stato denuciato per furto aggravato con destrezza a seguito delle indagini condotte dai carabiniri di Barbarano Mossano.

Tutto è partito da una denuncia presentata, nelle settimane precedenti, da un 39enne residente in paese il quale riferiva che mentre si trovava in un locale pubblico distrattamente lasciava il portafogli contenente la somma di 100 euro e i documenti di identità sopra il banco di mescita accorgendosi, in un secondo momento, che qualcuno se l'era preso.

I carabinieri attraverso l’esame dei filmati del sistema di videosorveglianza presente nel locale, sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a risalire all’identità dell’autore del furto, successivamente riconosciuto dalla vittima che confermava la sua presenza nel locale.