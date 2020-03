Entra nello spogliatoio del pronto soccorso del Ca' Foncello, infermieri derubati

All'alba di mercoledì, si è introdotto all'interno dello spogliatoio riservato agli infermieri del pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso e ha trafugato dagli armadietti vari capi d'abbigliamento del personale sanitario. Autore del furto è stato un cittadino serbo di 43 anni, residente ad Arzignano.

Lo straniero, fermato alle 5 del mattino in sala d'attesa dai carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso, è stato arrestato e accompagnato presso il comando dell'Arma, in via Cornarotta. Il 33enne ha tentato di fornire delle false generalità ai militari e per questo è stato denunciato.

Non è stato ancora appurato se il "travestimento" servisse per uscire indisturbato dal nosocomio o se nelle intenzioni del malvivente dovesse fungere da copertura per potersi muovere liberamente all'interno dell'ospedale. Forse già domani, giovedì, il 33enne, già fermato il giorno precedente presso l'ospedale di Pordenone, dovrà presentarsi davanti al giudice per l'udienza di convalida del fermo.

fonte: Trevisotoday