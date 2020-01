Orafo derubato mentre è al ristorante: via preziosi per migliaia di euro lasciati in auto

Un grosso bottino e un colpo lampo. Un espositore di 49 anni, indiano ma residente in Spagna, si era fermato a mangiare in un ristorante di Altavilla lasciando in auto due bracciali e quattro anelli in oro con diamanti del valore di 13.500 euro. All'uscita dal locale la brutta sorpresa: i ladri avevano rotto il finestrino posteriore della vettura facendo man bassa.

L'episodio è accaduto nei giorni scorsi al termine di una giornata alla Fiera dell'Oro di Vicenza. Oltre ai preziosi i malviventi hanno portato via una borsa Louis Vuitton, una giacca con dentro 1000 euro in contanti e un computer. All'orafo non è rimasto altro che fare denuncia in questura.