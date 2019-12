Dopo il furto un minorenne aggredisce i carabinieri: denunciato

Sono entrati in tre all’interno del negozio Lauda Ethos rubando due confezioni di profumi per un valore complessivo di 200 euro, fuggendo subito dopo. Il fatto è accaduto venerdì verso le 19:30 in via Fratelli Pasini a Schio. L’intervento di una pattuglia dei carabinieri, a seguito della richiesta di intervento da parte dei proprietari del negozio che si erano accorti del furto, ha consentito di rintracciare i responsabili nella zona della stazione ferroviaria e recuperare l’intera refurtiva.

Durante i controlli un minorenne, che aveva con sé parte del maltolto, ha assunto un atteggiamento ostile e ha cominciato a insultare, strattonare e aggredire i militari tirando calci e pugni. Per questo motivo il ragazzo, 17 anni residente a Thiene è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale oltre che per furto aggravato in concorso assieme agli altri due: M.G., 20enne nato in Senegal, con precedenti di polizia e O.B., nato a Thiene nel 2000, pluripregiudicato.