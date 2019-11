Ruba giocattoli per il bambino e li nasconde nel passeggino, arrestata una 23enne

Furto in un negozio di giocattoli nel tardo pomeriggio di mercoledì a Tezze sul Brenta con il bilancio di un arresto e una denuncia in stato di libertà da parte dei carabinieri. A finire in manette per aver rubato giocattoli per un valore di 900 euro, una 23enne italiana di origine Sinte. Denunciata una minorenne.

Le due sono entrate nel negozio, una di loro spingendo un passeggino dove all’interno sembra esserci un neonato. Una volta all’interno, si sono aggirate tra gli scaffali osservando la merce come per effettuare un acquisto ma quando si sono sentite inosservate, hanno iniziato a nascondere nel passeggino giocattoli di ogni tipo. La commessa del negozio, insospettita dal loro comportamento si è accorta che stavano trafugando merce all’interno del passeggino dove in effetti non c’era un bambino, come sembrava.

La dipendente ha quindi chiamato i carabinieri e i militari le hanno sorprese appena uscite dal negozio con merce rubata per un valore pari a circa 900 euro. Portate presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Rosà le è scattato l'arresto per Cristal Gabrieli, 23enne con precedenti specifici, mentre e la denuncia per la minorenne con successivo rilascio. Su disposizione dell’A.G., l’arrestata veniva trattenuta nella camera di sicurezza della Stazione CC Bassano del Grappa, in attesa del rito direttissimo, fissato per giovedì mattina. La merce rubata, completamente recuperata, è stata restituita al proprietario del negozio.