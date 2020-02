Furto con scasso: trafugati contanti e monili

Alcuni giorni fa a Noventa Vicentina uno o più ignoti si sarebbero introdotti in una abitazione rubando un migliaio di euro in contanti in una con alcuni monili d'oro.

I carabinieri del comando provinciale di via Muggia oggi 8 febbraio fanno sapere che dell'accaduto si stanno già occupando i loro colleghi della territoriale di Noventa.

Stando alle prime ricostruzioni l'autore o gli autori del colpo si sarebbero introdotti nella abitazione riuscendo a scassinare la cassetta di sicurezza in cui era contenuta la refurtiva. Dai primi riscontri le vittime, che hanno fornito ai militari un elenco della refurtiva, non si trovavano in casa al momento della effrazione. I carabinieri peraltro hanno raccolto diversi elementi che potrebbero presto finire a disposizione della procura della repubblica di Vicenza per le indagini di rito.