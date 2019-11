Ruba le mance dei dipendenti in due locali: ladro immortalato dalle telecamere

«Ieri sera ha rubato dal bancone bar il salvadanaio dei camerieri, dove tutti i clienti lasciavano la mancia .. lo ha preso come un fulmine e messo sotto al giubbotto»

La denuncia sulla pagina Facebook di "Spaccanapoli" in viale della Pace è a corredo di un frame di un filmato delle telecamere di sorveglianza che, come spiegano i titolari della pizzeria, non lascia spazio a dubbi. Un uomo di circa 60 anni di età, venerdì sera verso le 21:30, sarebbe entrato nel locale senza consumare nulla e poi, approffittando di un momento in cui il personale era impegnato, avrebbe preso il salvadanio a forma di cornetto con le mance destinate ai camerieri, infilandoselo sotto il piumino per poi uscire indisturbato dal locale.

La notizia ha fatto il giro dei social, con tanto di foto a corredo e l'appello: "Qualcuno lo riconosce?".

Tra i commenti, quello della dipendente di un altro locale di viale della Pace, l'American Graffiti, che ha segnalato il medesimo comportamento da parte dell'uomo. Il ladro, poco prima, avrebbe infatti fatto la sua comparsa nel ristorante che si trova vicino alla pizzeria mettendo a segno il medesimo colpo: dopo aver consumato un caffè, avrebbe preso il salvadanaio a forma di lattina di birra, sempre contenente le mance destinate ai dipendenti, allontanandosi in fretta dal locale.

Anche in questo caso le telecamere di sorveglianza hanno immortalato il furto. I filmati saranno probabilmente consegnate alle forze dell'ordine.