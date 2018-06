Brendola, via I Mac e Bit Fit per 60mila euro: i banditi si difendono con un estintore

Giovedì notte, poco dopo le 4, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza e della Stazione di Brendola sono intervenuti in via del Progresso a Brendola, alla “Attiva”, distributore per il nord Italia di prodotti di marca “Apple".

Sul posto i militari appuravano che poco prima alcuni individui, dopo aver forzato un grosso portone carraio, si erano introdotti nella ditta per mettere a segno un furto. Una volta entrati, i malviventi, a volto coperto, sono stati affrontati da una guardia giurata, che ha cercato di ostacolarli ma, difendendosi con degli estintori, sono comunque riusciti a portare via 60mila euro tra computer IMAC ed orologi BIT FIT.

La banda si è dileguata nella notte prima dell'arrivo dei carabinieri che, sul posto, hanno trovato un furgone rubato nel Padovano, utilizzato per l'arrivo a Brendola. Controlli a tappeto lungo le strade e ai caselli.