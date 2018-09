Furto in pizzeria stile Grande Fratello: denunciato

Denunciato il giovane che, nella notte dell'8 agosto, si era resto protagonista di un furto alla pizzeria “El Panaro” di Giovanni De Munari, 74 anni, in via Mazzini, in pieno centro a Schio.

Il ragazzo era arrivato sul posto, circa all'1.15, con un complice, entrambi in bicicletta, e, senza troppi problemi, aveva sfondato il portoncino a calci ed era uscito con il fondo cassa, qualche birra ed una bottoglia di liquore aperta.

Il tutto è avvenuto sotto l'occhio di una videocamera di sorveglianza che ha registrato immagini molto nitide dell'intera sequenza. I militari, visionato il video, hanno incrociato i dati derivanti dalla loro conoscenza del territorio e hanno denunciato G.A., 21 anni, già noto per crimini simili.