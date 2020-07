Furto in casa e accoltellamento: il "ladro acrobata" torna in carcere

Narcis Mihai Toropoc, romeno 35 anni, è un volto ben noto alle forze di polizia della città. Famoso per i suoi furti acrobatici, il suo lungo curriculum criminale conta numerose condanne e denunce per furti e rapine. E ora il rumeno è tornato in carcere. Le porte del San Pio X si sono aperte per lui dopo l'applicazione di una misura cautelare firmata dal giudice Mantovani. L'accusa è di furto in abitazione, rapina aggravata e porto abusivo di coltello.

Toropoc sarebbe responsabile di un furto nell'appartamento di un suo connazionale. La vittima, che abita a Santa Bertilla, lo scorso 21 giugno è tornato a casa accorgendosi che dal suo appartamento mancava uno zaino contenente anche il portafoglio con documenti e carta di credito. A casa il derubato aveva però piazzato una telecamera che ha ripreso l'autore del furto e si è quindi recato, con i fotogrammi, a fare in denuncia in questura.

Il giorno dopo il padrone di casa trova casualmente nei pressi dell'abitazione l'uomo immortalato dalle immagini e gli chiede di restituire il maltolto. L'altro però non ci sente e quando la vittima prende il cellulare per chiamare il 113, il malvivente avrebbe tirato fuori un coltello a serramanico. Dalla colluttazione il derubato ne esce ferito con una lesione guaribile in 10 giorni. Venerdì, verso le 18:30, le volanti hanno quindi rintracciato Toropoc in via Tecchio, notificandogli l'ordinanza.