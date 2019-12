Furto in abitazione: ladro rintracciato con "trova il mio iPhone"

È stato incastrato dall'Iphone che aveva rubato poco prima in una casa assieme a un portafogli contenente 70 euro e a della bigiotteria. Un rumeno di 28anni lunedì è stato denunciato per furto in abitazione aggravato. Il fatto è successo lunedì poco prima dell'ora di pranzo in una villetta di Arcugnano.

Una mamma e il figlio, rientrando a casa, hanno notato una bicicletta sconosciuta appoggiata al muro esterno. Una volta varcata la soglia la signora si è accorta che c'era del fango sul pavimento. Allarmata, ha avvisato il figlio che è corso all'esterno, realizzando che il ciclo era probabilmente del ladro. Troppo tardi, il malvivente, che era entrato scassinando la porta della cantina, era fuggito con la bicicletta.

Dopo essersi accorta che mancava il portafoglio, la bigiotteria e un Iphone 6, la donna ha chiamato la polizia che ha iniziato le ricerche del ladro a Campo Marzo attraverso la funzione "trova il mio Iphone", localizzando il telefonino in viale dell'Ippodromo. Alla vista degli agenti il rumeno ha cercato di scappare inforcando la bicicletta ma è stato subito fermato. Nel borsello aveva la bigiotteria e lo smartphone e messo alle strette, ha confessato di aver gettato in un cassonetto il portafoglio contenente i documenti del marito della signora, La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.